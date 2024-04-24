Два роки повномасштабної війни, ракетних ударів і складних погодних умов, але тюльпани й досі продовжують квітнути й радувати наше око. Тож пропонуємо вам перелік найбільших тюльпанових полів в Україні.
Тюльпанові поля та парки в Україні
Хоча з тюльпанами в нас зазвичай асоціюється Голландія, де можна насолодитися десятками, якщо не сотнями, квіткових полів, насправді батьківщиною тюльпанів вважають територію сучасного Казахстану та Середньої Азії, тому географічно ми не так вже й далеко від батьківщини цієї квітки.
Кожного року в очікуванні, коли ж розквітне тюльпанове поле, любителі цих квітів шукають найкращі локації для того, щоб помилуватися недовгим періодом цвітіння тюльпана. Саме шалений ажіотаж та "тюльпанова лихоманка" останніх років спонукали фермерів зайнятися вирощуванням цих чудових квітів.
Наразі поля тюльпанів різних сортів займають гектари земель на заході та в центрі України. Помилуватися красою цих квітів тепер може кожен охочий, а ми розповімо вам, де саме можна знайти найбільші поля тюльпанів.
Добропарк під Києвом
Добропарк – це приватний дендропарк у Київській області. Щоб дістатися нього, треба рухатися десь 29 км у бік Житомира. Цей чудовий сад квітів був відкритий у 2020 році, хоча в той час вирувала пандемія. Тут можна знайти дивовижні нарциси, тут квітне пахуча лаванда, цілими рядами височіють трояндові кущі. А також у пік цвітіння можна побачити пишні хризантеми, яскраві гортензії та багато інших квітів. Що ж до тюльпанів, то тут можна побачити 136 сортів цих неймовірних рослин усіх доступних уяві кольорів і форм. Парк також пропонує придбати цибулини для свого власного саду.
Площа Добропарку складає 300 га, на території є 16 мальовничих озер, місця для пікніка та сімейних свят. Він також використовується для проведення виставок, концертів, фестивалів та інших культурно-масових заходів.
Пік цвітіння тюльпанів припадає на 13 квітня — 10 травня. У 2021 році було висаджено майже 3 млн 700 тис. тюльпанів різних кольорів та близько 130 сортів, а цього року їх буде ледь не вдвічі більше. Навесні 2022 року парк зазнав часткового руйнування внаслідок окупації, але вже відновив свою роботу.
Вхід платний. Дорослий квиток вартує 400 грн, а дитячий — 300 грн. Безкоштовно можуть потрапити діти до 4 років включно, а також діти з інвалідністю з дитинства та діти-сироти (до 16 років). Вхід для пільгової категорії — 300 грн.
Волинська Голландія у Линівці
У селі Линівка під Луцьком 19 квітня стартував сьомий щорічний фестиваль тюльпанів. Організаторка заходу Тетяна Пашковська запевняє, що цей фестиваль наймасштабніший, адже кожного року до колекції додають по 30-50 новинок. Тож цьогоріч у Волинській Голландії розквітли сотні тисяч різноманітних тюльпанів.
Фестиваль запустили на два тижні раніше через надзвичайно теплу та вологу погоду, яка була на початку квітня. Тут цвітіння тюльпанів орієнтовно триватиме до 5 травня. Волинська Голландія має власне тепличне господарство, розсадник декоративних рослин і тюльпанове поле площею понад 3 га в селі Линівка .
Зі слів організатора Олександра Подзізея, відвідування фестивалю є платним, але для військовослужбовців і членів їхніх родин, дітей дошкільного віку і людей з інвалідністю вхід безплатний.
Дендропарк у Кропивницькому
Дендропарк у Кропивницькому з’явився ще в 1958 році, коли на місці пустиря вирішили зробити рекреаційну зелену зону. А його друге народження відбулось у 2000 році, коли корпорація "ХХІ століття" взяла його в оренду й створила на основі парку справжній Діснейленд. Зараз парк не лише має багато квіткових зон із тюльпановими полями, а й є чудовим місцем для сімейного відпочинку. На території дендропарку велика кількість атракціонів, затишні альтанки та зони для пікніка. Щовесни тут розквітає понад 300 тисяч тюльпанів найрізноманітніших сортів і забарвлень.
Помилуватися квітами в Кропивницькому Дендропарку можна вже зараз — сезон тюльпанів розпочався там ще 20 квітня. Цієї весни там розквітло понад 60 соpтів чудових та яскравих тюльпанів. Сеpед них багато новинок нідеpландської селекції. Їх привезли з самого паpку Кекенхоф, що в Нідерландах. Окрім квітного поля тюльпанів, там можна буде побачити гіацинти, анемони, крокуси та еремуруси.
Вхід у парк безкоштовний, заплатити доведеться лише за екскурсії та різноманітні атракціони.
Vengreenery в Мамаївцях
Квіткова сімейна ферма в селі Мамаївці Чернівецької області — одна з найбільших на Буковині локацій з тюльпанами. Це неймовірно атмосферне місце, де можна не просто добре провести час, а й зробити чудові сімейні чи весільні фото. Окрім того, коли квітнуть більшість рослин ферми, це прекрасне місце для довгих прогулянок і затишних вечорів із близькими людьми або хорошою книгою. Власники ферми постійно створюють цікаві локації, проводять ярмарки та свята відповідно до сезону.
Наразі на території висадили до 140 сортів тюльпанів, які привезли з Нідерландів. За словами співвласника поля Владислава Венгринюка, — приблизно 2-3 мільйони цибулин. На всіх алеях із тюльпанами є чудові фотозони, а також місця для затишного відпочинку.
Фото: Марія Ігнатюк
Окрім цього, на території є окремий павільйон із підвісними клумбами та невеликою декоративною водоймою. Серед інших квітів у Vengreenery наявні гортензії, лілії, маки та волошки.
Тюльпанове поле буде цвісти до 10 травня, воно розташоване на вулиці Богдана Лепкого в Мамаївцях. Режим роботи ферми з 10:00 до 20:00. Вхід платний, проте діти до 6 років та військові можуть пройти безкоштовно.
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