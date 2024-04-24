Два роки повномасштабної війни, ракетних ударів і складних погодних умов, але тюльпани й досі продовжують квітнути й радувати наше око. Тож пропонуємо вам перелік найбільших тюльпанових полів в Україні.

Тюльпанові поля та парки в Україні

Хоча з тюльпанами в нас зазвичай асоціюється Голландія, де можна насолодитися десятками, якщо не сотнями, квіткових полів, насправді батьківщиною тюльпанів вважають територію сучасного Казахстану та Середньої Азії, тому географічно ми не так вже й далеко від батьківщини цієї квітки.

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Кожного року в очікуванні, коли ж розквітне тюльпанове поле, любителі цих квітів шукають найкращі локації для того, щоб помилуватися недовгим періодом цвітіння тюльпана. Саме шалений ажіотаж та "тюльпанова лихоманка" останніх років спонукали фермерів зайнятися вирощуванням цих чудових квітів.

Наразі поля тюльпанів різних сортів займають гектари земель на заході та в центрі України. Помилуватися красою цих квітів тепер може кожен охочий, а ми розповімо вам, де саме можна знайти найбільші поля тюльпанів.

Добропарк під Києвом

Добропарк – це приватний дендропарк у Київській області. Щоб дістатися нього, треба рухатися десь 29 км у бік Житомира. Цей чудовий сад квітів був відкритий у 2020 році, хоча в той час вирувала пандемія. Тут можна знайти дивовижні нарциси, тут квітне пахуча лаванда, цілими рядами височіють трояндові кущі. А також у пік цвітіння можна побачити пишні хризантеми, яскраві гортензії та багато інших квітів. Що ж до тюльпанів, то тут можна побачити 136 сортів цих неймовірних рослин усіх доступних уяві кольорів і форм. Парк також пропонує придбати цибулини для свого власного саду.

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Площа Добропарку складає 300 га, на території є 16 мальовничих озер, місця для пікніка та сімейних свят. Він також використовується для проведення виставок, концертів, фестивалів та інших культурно-масових заходів.

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Пік цвітіння тюльпанів припадає на 13 квітня — 10 травня. У 2021 році було висаджено майже 3 млн 700 тис. тюльпанів різних кольорів та близько 130 сортів, а цього року їх буде ледь не вдвічі більше. Навесні 2022 року парк зазнав часткового руйнування внаслідок окупації, але вже відновив свою роботу.

Вхід платний. Дорослий квиток вартує 400 грн, а дитячий — 300 грн. Безкоштовно можуть потрапити діти до 4 років включно, а також діти з інвалідністю з дитинства та діти-сироти (до 16 років). Вхід для пільгової категорії — 300 грн.

Волинська Голландія у Линівці

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У селі Линівка під Луцьком 19 квітня стартував сьомий щорічний фестиваль тюльпанів. Організаторка заходу Тетяна Пашковська запевняє, що цей фестиваль наймасштабніший, адже кожного року до колекції додають по 30-50 новинок. Тож цьогоріч у Волинській Голландії розквітли сотні тисяч різноманітних тюльпанів.