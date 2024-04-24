Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, а й усього ЄС, тож не можна давати президенту РФ Владіміру Путіну шанс змінити майбутнє Європи, пише Укрінформ.

Про це вона заявила у Страсбурзі на урочистому засіданні Європарламенту, присвяченому найбільшому розширенню Європейського Союзу, яке відбулося 20 років тому, 1 травня 2004 року.

«Мій обов'язок сьогодні передати дуже суворе послання про майбутнє нашого Союзу. Тому що те, що відбувається в Україні, назавжди визначить наше майбутнє. Ми не можемо ігнорувати, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, а й для Європи», - заявила фон дер Ляєн.

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«Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише знищить українську націю, а й змінить хід європейської історії. Україна несе цей важкий тягар на своїх плечах для всіх нас. І щодня платить за це найвищу ціну», - додала вона.

Більше по темі Наприкінці травня боєприпаси за чеською ініціативою будуть в Україні За словами високого представника ЄС, передача цих боєприпасів - частина завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

Путін розуміє лише мову сили

Президентка Єврокомісії вважає, що є лише одна мова, яку розуміє Путін, і це мова війни, тому необхідно надати Україні всі можливі засоби для самозахисту.

«Путін вважав, що ми не станемо на захист демократії та незалежності України. Він помилявся. Путін вважав, що американська військова підтримка не пройде через Конгрес США. Він знову помилявся. Військова допомога від Сполучених Штатів і наша допомога від Європейського Союзу - це заохочення для всіх нас робити ще більше», - підкреслила президентка Єврокомісії, слова якої зустріли оплесками.

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Європа має бути з Україною – Роберта Мецола

Своєю чергою, президентка Європарламенту Роберта Мецола в своїй промові заявила, що за останні два десятиліття Європа стикнулася з безпрецедентними викликами, але не має права відвертати погляд від нових країн.

«З півночі на південь, зі сходу на захід, від Балтики до Середземномор'я ми були єдині. І тепер, через покоління, разом з народом України, країнами Західних Балкан, Молдовою і Грузією, які дивляться на Європу з тим же почуттям надії і віри», - проголосила Мецола.

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Допомога ЄС Україні – що варто знати

Європейська комісія у квітні ухвалила український план Ukraine Facility, що є основою для реалізації Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Платежі будуть здійснювати за умови впровадження погоджених реформ та інвестиційних дій, що викладені в додатку до виконавчого рішення Ради ЄС. Крім цього, фінансова підтримка в рамках українського плану буде доступною за умови, що Україна продовжуватиме дотримуватися та поважати ефективні демократичні механізми.

У березні Україна отримала перші 4,5 млрд євро в межах допомоги ЄС.

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Раніше стало відомо, що Європейський Союз готує законодавство, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів уже в липні.

27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Наступного дня його остаточно схвалила Рада ЄС.