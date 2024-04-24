54% житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок, повідомляє Опендатабот.

Втім, це не найбільші проблеми, з якими стикаєшся, намагаючись придбати житло в новобудові: деякі забудовники можуть забути подовжити оренду землі, на якій "росте" ЖК, або ж взагалі розпочати будівництво без жодних дозвільних документів.

Проєкт Опендатабота з аналізу будівельної документації

Новий безоплатний проєкт Опендатаботу допоможе перевірити новобудову на законність та убезпечитись від проблем при придбанні житла.

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Фахівці сервісу проаналізували всі новобудови України, аби виявити наявні проблеми та корупційні ризики.

Серед майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять.

Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Втім, найбільш критична ситуація в 9 майбутніх комплексах — у Реєстрі речових прав відсутня інформація про зв'язок землі з будівництвом.

«Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть в експлуатацію. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в ній жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо. Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

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Аби отримати й зібрати інформацію про всі будинки, що наразі будуються в Україні, Опендатабот проаналізував відкриті дані Реєстру будівельної діяльності, Єдиного державного реєстру судових рішень, Державного земельного кадастру, фінансової звітності та публічну інформацію за запитами з Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно України. Дані про всі новобудови країни зібрані в проєкті "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов".

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«Використання відкритих даних для боротьби з неналежним містобудівництвом і корупцією є поширеною і дієвою практикою. Аналіз десятків реєстрів задля виявлення правопорушень потребує багато часу та професійної експертизи. Завдяки open data сервісам це можна зробити в декілька кліків. Такі проєкти, як «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов», дають змогу покупцям нерухомості ухвалювати виважені інвестиційні рішення і контролювати надійність забудовника, а громадськості і журналістам — слідкувати за належним містобудуванням та вчасно виявляти правопорушення», — каже Надія Конащук, керівниця напряму відкритих даних USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

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Проєкт Опендатаботу в режимі реального часу відстежує ризики та створює інформацію для матеріалів журналістам і суспільству.

Головні ризики щодо не введеного в експлуатацію житла

До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:

відсутність дозволів на будівництво;

відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;

договори оренди на земельну ділянку, термін яких спливає;

невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;

Наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;

Невідповідність будівництва містобудівним умовам (етажність та висотність).

Довідка

Проєкт аналітичної системи щодо виявлення корупційних ризиків на будівництві "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов" став переможцем національного конкурсу Open Datathon reUkraine, у межах якого шукали рішення, що збільшують прозорість діяльності державних структур і запобігають корупції. Проєкт створений за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.