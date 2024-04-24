Військові Ізраїлю заявили, що в середу їхні винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів «Хезболли» на півдні Лівану.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

ЦАХАЛ атакував об'єкти «Хезболли»

За даними ЦАХАЛу, близько 40 цілей в районі Айта-еш-Шаб були вражені обстрілом протягом декількох хвилин. Цілі включали склади зброї та іншим ресурсам, що належать «Хезболлі», заявили військові.

ЦАХАЛ зауважив, що ці удари є «частиною зусиль зі знищення інфраструктури бойовиків у прикордонній зоні». Айта аш-Шаб використовується «Хезболлою» для «терору», угрупування розміщує десятки своїх об’єктів у цьому районі, кажуть військові.

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Сьогодні ж, пише видання, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю вже «ліквідувала» половину командування «Хезболли» на півдні Лівану, решта переховуються «і покидає південь Лівану після операцій ЦАХАЛу».

Ізраїль завдав удару на півдні Сектора Гази

У неділю, 21 квітня, в результаті серії ізраїльських авіаударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази загинуло понад два десятки людей, серед яких багато дітей, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на представників служб охорони здоров'я в Газі.

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За даними медиків, внаслідок перших ударів загинула сім'я - чоловік, його дружина та їхня трирічна дитина. Вагітна жінка була врятована лікарями після того, як її дістали з-під завалів. Проте наступний авіаналіт забрав життя 17 дітей та двох жінок.