Війська РФ завдали ракетного удару по передмістю Сум.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Атака на передмістя Сум
“Сьогодні, 24 квітня, ворог завдав ракетного удару по передмістю обласного центру”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
За минулу добу армія РФ завдала 256 ударів по Сумської області
Російська армія за добу завдала по населених пунктах Сумської області 256 ударів, поранень зазнали п'ятеро цивільних, пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомила обласна поліція.
"Протягом минулої доби окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 256 ударів", - ідеться в повідомленні.
За даними поліції, внаслідок обстрілів травмовано 5 цивільних осіб.
Також пошкоджень зазнали багатоквартирний і 24 приватні будинки, гаражне приміщення, автомобіль.
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