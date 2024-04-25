Українка Алія Насирова потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найдовше волосся серед живих жінок. Його довжина становить 257,33 см. Це навіть більше за зріст найвищої в світі людини Султана Кьосена (251 см).

Про це йдеться на офіційному сайті.

Волосся Алії довше за її зріст на понад 92 см. Алія ніколи не стриглася і сподівається, що її рекорд "надихне людей насолоджуватися людською красою і бути природними".

"Я сподіваюся, що моя історія надихне читачів полюбити свою природну красу. Я художниця і вірю, що кожна людина прекрасна, навіть якщо вона має "інакший" вигляд", - зазначила Насирова.

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Фото: guinnessworldrecords.com

Алії 35 років, зараз вона живе у Словаччині, де працює художницею, графічною ілюстраторкою і моделлю.

Вона лише злегка підстригала волосся, щоб зберегти його сильним і здоровим. Насирова наслідує свою матір та бабусю, які також мали дуже довге волосся, а також казкових героїнь, такими як Рапунцель.

Алія миє голову раз на тиждень і витрачає на це 30 хвилин. Хоча це займає більше двох годин, якщо вона хоче нанести маску для волосся.

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"Я не фарбую його, використовую лише натуральні засоби і дуже рідко використовую хну, наношу на волосся натуральні маски та олії, здебільшого готую маски самостійно, і ніколи не розчісую волосся, коли воно мокре, і не використовую фен", - розкрила свої секрети догляду Насирова.

Крім того, жінка регулярно підстригає посічені кінчики, харчується здоровою їжею і не вживає алкоголь.

"Я приймаю вітаміни, роблю масаж шкіри голови, а іноді їжджу на море чи океан, щоб просочити волосся всіма природними мінералами", - додала Алія.