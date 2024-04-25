Українка Алія Насирова потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найдовше волосся серед живих жінок. Його довжина становить 257,33 см. Це навіть більше за зріст найвищої в світі людини Султана Кьосена (251 см).
Про це йдеться на офіційному сайті.
Волосся Алії довше за її зріст на понад 92 см. Алія ніколи не стриглася і сподівається, що її рекорд "надихне людей насолоджуватися людською красою і бути природними".
"Я сподіваюся, що моя історія надихне читачів полюбити свою природну красу. Я художниця і вірю, що кожна людина прекрасна, навіть якщо вона має "інакший" вигляд", - зазначила Насирова.
Фото: guinnessworldrecords.com
Алії 35 років, зараз вона живе у Словаччині, де працює художницею, графічною ілюстраторкою і моделлю.
Вона лише злегка підстригала волосся, щоб зберегти його сильним і здоровим. Насирова наслідує свою матір та бабусю, які також мали дуже довге волосся, а також казкових героїнь, такими як Рапунцель.
Алія миє голову раз на тиждень і витрачає на це 30 хвилин. Хоча це займає більше двох годин, якщо вона хоче нанести маску для волосся.
"Я не фарбую його, використовую лише натуральні засоби і дуже рідко використовую хну, наношу на волосся натуральні маски та олії, здебільшого готую маски самостійно, і ніколи не розчісую волосся, коли воно мокре, і не використовую фен", - розкрила свої секрети догляду Насирова.
Крім того, жінка регулярно підстригає посічені кінчики, харчується здоровою їжею і не вживає алкоголь.
"Я приймаю вітаміни, роблю масаж шкіри голови, а іноді їжджу на море чи океан, щоб просочити волосся всіма природними мінералами", - додала Алія.
Коментарі ( 1)
Я перебуваю в позитивному шоці, скільки ця дівчина докладає зусиль, щоб доглядати за такою розкішною зачіскою! У мене в самої локони десь 70 см в довжину. При цьому доводиться постійно підбирати для себе хороший шампунь від випадіння та незмивні засоби для волосся https://japan-shampoo.com.ua/category/nesmyvaemyj-uhod-volos-kupit Це дуже важливо для загального здоров’я волосся.