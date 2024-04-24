Сьогодні Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден оголосив на спеціальному брифінгу.

Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги для України

"Це хороший день для Америки, для Європи і для миру в світі… Це те, що буде мати значні наслідки… Це додасть безпеки Америці, це зробить світ безпечнішим", – прокоментував Джо Байден.

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Зазначимо, саме підпис президента США був потрібен для повного затвердження фінансування.

"Я подбаю про те, щоб поставки почалися невідкладно. Вже у наступні кілька годин ми почнемо відправляти зброю в Україну. Це будуть ракети до ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем і бронетехніки", – оголосив Байден.

Більше по темі Сенат затвердив додаткову допомогу Україні на майже 61 млрд дол Верхня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R.815, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Байден пообіцяв підписати закон у середу.

"Це інвестиція не тільки у безпеку України, а й у безпеку Європи… І це інвестиція у нашу власну безпеку, тому що коли наші союзники сильніші – ми також сильніші", – наголосив президент США.

Також Байден нагадав, що гроші на підтримку України одночасно є інвестицією в американську оборонну промисловість, оскільки вона виготовлятиме заміщення тій зброї, яку передають в Україну.

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Сенат США схвалив надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законодавчий пакет, який передбачає надання майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Законодавчу пропозицію підтримали 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти. Перед голосуванням тривали кількагодинні дебати членів верхньої палати Конгресу США.

Палата представників Конгресу схвалила надання допомоги 20 квітня

Тоді законопроєкт підтримали 311 конгресменів, 112 були проти. Під час голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли у залі українські прапори.

На тому ж засіданні ухвалили законопроєкти про допомогу Тайваню на 8,1 млрд доларів, про допомогу Ізраїлю на 26,4 млрд доларів і проєкт закону про можливість заборони ТіkТоk, санкцій проти Росії та Ірану й конфіскації заморожених активів РФ на користь України.

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Загальний пакет допомоги Україні передбачає фінансування на 60,84 млрд доларів.

Майже 14 мільярдів доларів підуть на закупівлю сучасних систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України.

Понад 11 мільярдів доларів - на фінансування поточних військових операцій США в регіоні.

26 млн доларів спрямують на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Києву.

Також Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги до державного бюджету.

Однак, американська влада може списати половину цієї позики уже після виборів президента США у листопаді. А з першого січня 2026 року можуть зняти 100% заборгованості.