Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про виділення пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів. Це перша допомога відтоді, як Конгрес ухвалив додаткове фінансування допомоги іноземним союзникам.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Новий пакет військової допомоги став 56-им, який адміністрація президента США виділяє за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority) – вона передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.

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Що містить 56-й пакет допомоги Україні від США

США передає Україні низку озброєнь, зокрема ракети RIM-7, AIM-9M, протитанкові комплекси Stinger і Javelin, снаряди калібру 155 мм і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, мінометні міни калібру 60 мм, протитанкові міни, протипіхотні міни Claymore, боєприпаси для знешкодження перешкод.

Серед техніки Пентагон наводить бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee, транспортні засоби логістичної підтримки, тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання.

Крім того, до переліку увійшла стрілецька зброя та додаткові патрони до неї, зброя для боротьби з дронами, "високоточні авіаційні боєприпаси", аеродромно-технічне обладнання, прилади нічного бачення, а також запасні частини та інше допоміжне обладнання.

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"Цей пакет дозволить збільшити поставки боєприпасів, озброєння та обладнання для підтримки здатності України захищати свою лінію фронту, захищати свої міста та протистояти постійним атакам Росії", – зазначили у Пентагоні.