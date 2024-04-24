Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами.

«У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру», - зазначив Зеленський.

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За його словами, всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.

«Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права. Разом спрямовуємо силу світу, щоб наблизити справедливий мир для України», - наголосив Зеленський.