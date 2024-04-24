Україна і Держава Катар розширюють співпрацю у питанні поверненні українців з Російської Федерації.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Із робочим візитом перебуваю в Катарі. Зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер", - зазначив Лубінець.

Держава Катар, як провідний посередник у процесі возз'єднання дітей у російсько-українському конфлікті, організувала Програму оздоровлення та відновлення для сімей, яким Офіс уповноваженого допоміг возз’єднатися в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Advertisement

"Україна вітає те, що Катар прагне не лише надати допомогу у возз'єднанні сімей, а й покращити їхній добробут усіма можливими способами, у тому числі й у питанні оздоровлення. Згадувана вище програма включає медичний огляд, психосоціальну підтримку, а також знайомство з Катаром та культурою цієї країни", - зазначив Лубінець.

Він подякував за посередництво та допомогу. Під час зустрічі сторони обговорили питання повернення додому українських цивільних, яких незаконно утримує РФ і військовополонених.

Advertisement

"Катар виступає за розширення діяльності у посередництві між Україною та Росією. Зустріч з катарською делегацією будемо продовжувати й завтра", - зауважив Лубінець.

Він нагадав, що повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів.