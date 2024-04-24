В ніч на 24 квітня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) атакувало Новолипецький металургійний комбінат.

ГУР атакувало металургійний комбінат у РФ

Джерела Kyiv Post у ГУР підтверджують, що дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

"У нього закінчився кисень", - сказав з посмішкою співрозмовник Kyiv Post.

Таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.

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Що відомо про цей комбінат

Новолипецький металургійний комбінат - один з найбільших підприємств чорної металургії у Російській Федерації. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість держзамовлень.

Зокрема, сировина комбінату використовується у виготовленні російських ракет, артилерії та безпілотників.

 

 

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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