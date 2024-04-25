Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова посприяти Україні в поверненні додому чоловіків мобілізаційного віку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв'ю міністра телеканалу Polsat News.

Польща може допомогти повернути чоловіків призовного віку, які виїхали до неї

Зазначається, що Польща вже пропонувала Україні допомогу в повернені чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок.

«Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми мусимо докладати, аби допомогти Україні», – сказав очільник Міноборони.

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Водночас Косіняк-Камиш не повідомив жодних деталей стосовно того, як саме Польща збирається вирішувати це питання.

Відповідаючи на запитання про те, як би відреагувала Польща, якби Київ попросив допомоги в поверненні додому чоловіків, у котрих сплив термін дії паспортів, міністр оборони сказав: «Будь-яка підтримка можлива».

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Відомо, що Польща надала статус тимчасового захисту 950 тис. українців. Це другий за кількістю показник після Німеччини.

Консульства України не обслуговують чоловіків мобілізаційного віку за кордоном

Українці мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, з 23 квітня не отримують консульські послуги. Джерела Kyiv Post в Іспанії підтвердили призупинення надання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Інформацію про таку ж ситуацію в інших країнах розтиражувала низка українських медіа.

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Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив вжити заходів для відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

Незабаром МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.