Сили спеціальних операцій (ССО) повідомили в Telegram про знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1", який готувався до пуску ракет.

"Знищено "Бук-М1", який готувався до пуску ракет", - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Російський зенітно-ракетний комлпекс виявили оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій "на одному з найгарячіших напрямків".

Оператори ССО передали координати цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони України.

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"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено", - йдеться у повідомленні.

На відео з камер дронів видно російський зенітно-ракетний комплекс, а потім момент сильного вибуху, який вочевидь супроводжувався детонацією ракет.

Аналітики Київ Пост не змогли незалежно перевірити час і місце зйомки. Цілком імовірно, на відео дійсно зафіксований момент знищення ЗРК "Бук-М1", водночас якість відео доволі невисока.

Сили спецоперацій не уточнюють, яку саме зброю використали для вогневого ураження.

Згідно інформації з відкритих джерел, вартість останньої модернізації цього ЗРК - Бук-М1-2 становить близько 100 мільйонів доларів.

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ЗРК - Бук-М1-2 - що варто знати

Цей зенітний ракетний комплекс середньої дальності призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів (залежно від модернізації).

ЗРК може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об’єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій (центрів) при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної протиракетної оборони.

Міністерство оборони Росії заявляло, що під час війни в Південній Осетії в 2008 році комплекси "Бук-М1" українського походження збили всі чотири офіційно визнані втраченими російські бойові літаки - дальній розвідник Ту-22М та три штурмовики Су-25.