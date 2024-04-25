Протягом останніх трьох місяців росіяни збільшили щонайменше вдвічі кількість дронів, які вони застосовують на фронті російсько-української війни, пише Українська правда (УП).

Кількість дронів РФ зросла вдвічі, українські РЕБ не можуть впоратися

Як повідомляють джерела видання в Генштабі ЗСУ, крім того, що кількість російських дронів збільшилася вдвічі, на фронті регулярно з'являються модернізовані ворожі дрони.

«Оновлені БПЛА важко ідентифікувати і "глушити" засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), бо вони запрограмовані на конкретні частотні діапазони», – вказують співрозмовники УП.

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"Грубо кажучи, ми зробили системи РЕБ на діапазон 900 МГц. Цього було достатньо. Зараз "орки" роблять дрони з діапазоном 700–1000 МГц. Відповідно засоби радіоелектронної боротьби, які ми зробили раніше, вже неефективні", – пояснюють журналістам джерела з Генштабу ЗСУ.

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Україна готує технологічну відповідь росіянам

Втім, як наголошують співрозмовники УП в Кабміні, зараз триває робота над створенням єдиної системи, яка зможе збирати інформацію про зміну частот ворожих безпілотників, щоб виробники оперативно підлаштовували під це засоби РЕБ.

"Такі засоби необхідно постійно модернізувати. Це шалена технологічна гонитва, яка вимагає швидких відповідей на розробки противника. Якщо зупинишся – програєш", - наголосив співрозмовник видання.

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Дрони назавжди змінили військову тактику

Вже зовсім не новина, що новий етап російсько-української війни став новою сторінкою розвитку військової тактики. Наприклад, журналісти The Washington Post вже досліджували питання і небезпідставно стверджують, що дрони змінили війну в Україні.

Зараз у небі над лінією фронту в Україні патрулює стільки безпілотників, що українські та російські війська практично не можуть пересуватися непомітно.

Раніше ми писали, що нещодавно Україна закупила та передала Силам оборони дві тисячі засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

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Також наша держава інтенсивно працює над удосконаленням власних дронів. Нещодавно Президенту Володимиру Зеленському представили новий баражуючий боєприпас українського виробництва, який зможе завдавати удару по об'єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів