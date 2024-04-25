У Києві запустили проєкт з надання швидкої психологічної допомоги «Ментальна варта», повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Ментальна варта – що варто знати

«Ментальна варта» — це групи психологів, які будуть надавати швидку психологічну допомогу учням, батькам, вчителям та адміністраціям шкіл у кризових ситуаціях (обстріли, надзвичайні випадки тощо). Для цього було проаналізовано та адаптовано найкращий світовий досвід у наданні такої допомоги», — розповів Оленич.

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У випадку надзвичайної ситуації, адміністрація шкіл може звʼязатися з групами психологів швидкого реагування і вони на місці нададуть допомогу.

Також буде створено окремий цифровий сервіс для аналізу результатів проєкту і внесення коректив.

Варто додати, що проєкт вдалося реалізувати разом з Bloomberg Philanthropies, Klitschko Foundation і Департаментом освіти і науки.

Психологічне здоров’я – критично важливе

Практично кожен з нас час від часу відчував апатію, втрату інтересу до життя, перебував у стані, коли нічого не хочеться.

Такий стан у сучасному швидкому світі для багатьох стає вже чи не нормою.

Kyiv Post розібрався, що таке емоційне вигорання і як з ним боротися.

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