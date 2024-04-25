Двоє російських військовослужбовців убили 5 осіб на окупованій частині Херсонської області, серед убитих — місцеві жителі, окупаційна «глава села» та військовослужбовці РФ, повідомляє видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

«Двоє російських військовослужбовців убили 5 людей в окупованій частині Херсонської області», - повідомляють журналісти.

Зазначається, що серед убитих - місцеві жителі, окупаційна «очільник села» та військовослужбовці ЗС РФ.

Advertisement

Зокрема 65-річну Валентину Старченко знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці вистрілили жінці в живіт, підпалили хату та втекли.

У селі Абрикосівка невідомі ударами по голові вбили окупаційну «голову села» Абрикосівка - 54-річну Любов Тимчак та російського військовослужбовця - 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили.

Ще двох людей в Абрикосівці розстріляли - 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва та військовослужбовця ЗС РФ, чию особу не встановлено. І тут тіла теж підпалили.

Видання інформує, що 24 квітня за підозрою у всіх цих вбивствах затримали двох військовослужбовців ЗС РФ: 34-річного Олександра Осіпова і раніше неодноразово засудженого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Advertisement

Їхні мотиви невідомі. Кримінальні справи не порушено.