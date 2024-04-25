У Нігерії щонайменше 118 ув'язнених втекли з в'язниці в Суледжі поблизу нігерійської столиці, після того, як установу розмили сильні зливи, повідомляє Reuters.

Злива, яка тривала кілька годин, зруйнувала частини в'язниці середнього рівня безпеки, включаючи стіну по периметру та навколишні будівлі, повідомила тюремна служба в четвер.

Агенти служби за допомогою інших служб безпеки шукали втікачів і наразі затримали 10 з них.

Громадян попередили про утікачів і попросили повідомляти про будь-що підозріле найближчій службі безпеки. Водночас тюремна служба запевнила громадськість, що контролює ситуацію.

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Служба не надала жодних подробиць щодо осіб утікачів, але в минулому члени ісламістського повстанського угруповання "Боко Харам" були замкнені ув'язнені у Суледжі.

Втеча з в'язниці стала серйозною проблемою безпеки в Нігерії, де часто трапляються втечі через перезавантаженість камер, недостатнє фінансування та слабкі заходи безпеки.

Тюремна служба запевнила, що докладає зусиль для модернізації своїх в'язниць, включаючи будівництво шести установ на 3000 місць і реконструкцію існуючих.