На засіданні у Страсбурзі Європейський парламент ухвалив резолюцію «Про недемократичні президентські вибори в Росії та їх нелегітимне поширення на окуповані території».

Документ закликає Євросоюз та міжнародна спільнота не визнавати результати так званих президентських виборів у Росії в березні цього року легітимними. Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 висловилися «проти» та 18 утрималися.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Advertisement

Що зазначено у резолюції

Парламент «закликає держави-члени Європейського Союзу та міжнародне спільнота не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними, оскільки вони були проведені на незаконно окупованих територіях України і навіть всередині Росії не були ні вільними, ні справедливими, не відповідали основним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності», – йдеться в тексті резолюції.

Більше по темі Єврокомісія перерахувала Україні ще €1,5 мільярда допомоги Європа перерахувала Україні 1,5 млрд євро в межах Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро.

Європарламент підкреслює, що «так звані президентські вибори в Росії проходили в атмосфері страху та репресій, а також у контексті незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України».

Advertisement

«Закликаємо обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними та правозахисними цілями, наприклад обміном ув'язнених, поверненням депортованих дітей в Україну або закликом до звільнення політичних в'язнів», – зазначається в резолюції.

У ній також підкреслюється, що проведення виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, а саме в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь і частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, є явним порушенням українського суверенітету та виразним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Депутати також висловили жаль з приводу того, що «прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив порвати з ЄС і привітати Путіна з його фіктивним переобранням».