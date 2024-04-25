На засіданні у Страсбурзі Європейський парламент ухвалив резолюцію «Про недемократичні президентські вибори в Росії та їх нелегітимне поширення на окуповані території».
Документ закликає Євросоюз та міжнародна спільнота не визнавати результати так званих президентських виборів у Росії в березні цього року легітимними. Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 висловилися «проти» та 18 утрималися.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Що зазначено у резолюції
Парламент «закликає держави-члени Європейського Союзу та міжнародне спільнота не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними, оскільки вони були проведені на незаконно окупованих територіях України і навіть всередині Росії не були ні вільними, ні справедливими, не відповідали основним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності», – йдеться в тексті резолюції.
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Європарламент підкреслює, що «так звані президентські вибори в Росії проходили в атмосфері страху та репресій, а також у контексті незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України».
«Закликаємо обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними та правозахисними цілями, наприклад обміном ув'язнених, поверненням депортованих дітей в Україну або закликом до звільнення політичних в'язнів», – зазначається в резолюції.
У ній також підкреслюється, що проведення виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, а саме в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь і частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, є явним порушенням українського суверенітету та виразним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.
Депутати також висловили жаль з приводу того, що «прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив порвати з ЄС і привітати Путіна з його фіктивним переобранням».
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