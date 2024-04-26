Нацполіція оголосила про підозру заступнику генерального директора Росатома Миколі Мулюкіну, який під час окупації Чорнобиля керував розграбуванням місцевої АЕС, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС.

«Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора Росатома — російському генерал-майору поліції Мулюкіну Миколі Миколайовичу, 1958 р.н. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції. Це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу», - заявив Клименко.

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За результатами роботи слідчих та співробітників кримінального аналізу НПУ ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС.

«Його «фахівці» не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази «росатомівців» на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали», - зазначив міністр.

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Голова Верховної Ради повідомив, що до ВРУ надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.

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