За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею, внесли заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти. Окрім цього, як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, Сольський продовжує виконувати свої обов’язки, хоча підозрюваний у четвер, 25 квітня, подав у відставку.
“Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України”, - повідомили в Міністерстві агрополітики.
Міністр Сольський подав у відставку
До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук.
Він додав, що заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.
Пізніше Сольський підтвердив, що написав заяву про відставку.
Міністр Сольський написав заяву про відставку
Міністра Сольського підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів гривень
У НАБУ 23 квітня заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на Сумщині на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.
За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.
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