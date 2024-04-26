За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею, внесли заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти. Окрім цього, як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, Сольський продовжує виконувати свої обов’язки, хоча підозрюваний у четвер, 25 квітня, подав у відставку.

“Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України”, - повідомили в Міністерстві агрополітики.

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Міністр Сольський подав у відставку

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук.

Він додав, що заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

Пізніше Сольський підтвердив, що написав заяву про відставку.