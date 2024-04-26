Президент Франції Емманюель Макрон у четвер попередив, що Європа стикнулася з екзистенційною загрозою російської агресії, закликавши континент прийняти «надійну» оборонну стратегію, менш залежну від Сполучених Штатів.

Він охарактеризував поведінку Росії після її вторгнення в Україну як «розкуту» і сказав, що вже не зрозуміло, де пролягають «межі» Москви.Макрон також забив на сполох через те, що він назвав неповагою до глобальних правил торгівлі як з боку США, так і з боку Китаю, закликавши Європейський Союз переглянути свою торгівельну політику.

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«Наша Європа сьогодні смертна, і вона може померти" - сказав він.

«Вона може померти, і це залежить тільки від нашого вибору», - сказав Макрон, попередивши, що Європа «не озброєна проти ризиків, з якими ми стикаємося» у світі, де «правила гри змінилися».

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«Протягом наступного десятиліття... існує величезний ризик того, що (Європа) буде ослаблена або навіть відкинута назад», - додав він, також вказавши на ризик отримання Іраном ядерної зброї.

«Недостатньо амбітні»

Макрон повернувся до тем своєї промови у вересні 2017 року, яку він виголосив за кілька місяців після вступу на посаду, виступаючи в тому ж місці - Університеті Сорбонна в Парижі - але в контексті, який через сім років був перевернутий з ніг на голову через Brexit, Covid і вторгнення Росії в Україну.

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Його заяви іноді викликали занепокоєння ключового союзника ЄС - Німеччини, не в останню чергу в лютому, коли він приголомшив Європу, відмовившись виключити можливість відправки західних військ в Україну.

Макрон заявив, що залишається при своїх коментарях, які, за його словами, є політикою «стратегічної невизначеності».

«Чи є у нас межі у забезпеченні безпеки європейців? Ні", - додав він.

У теплій, але навряд чи екстатичній реакції на промову канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав Макрону, що його промова містила «добрі імпульси», які допоможуть Європі залишатися сильною.

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Макрон закликав Європу бути більшою мірою господарем своєї долі, заявивши, що в минулому вона була надмірно залежною від Москви в енергетичному плані і від Вашингтона в плані безпеки. Він сказав, що неодмінною умовою європейської безпеки є «те, щоб Росія не виграла агресивну війну в Україні».

«Ми повинні побудувати цю стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе», - сказав Макрон, додавши, що Європа не може бути «васалом» Сполучених Штатів.