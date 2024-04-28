22 квітня в Одесі відбулася Міжнародна конференція U-Nation, організована Яном Шапіро з Одеської агенції регіонального розвитку, аби обговорити, як можна розвинути туристичну галузь в Україні, залучаючи у цей сектор економіки міжнародні інвестиції, зокрема і в Одеській області. Серед 20 спікерів заходу були керівники вітчизняних туроператорів та іноземні експерти.

Розмови про міжнародний туризм та інвестиції в Одесі, яку росіяни вже два роки постійно атакують своїми ракетами та безпілотниками, можуть здатися божевіллям. Але варто вже сьогодні почати говорити про перспективи розвитку приморського міста та про те, як залучити сюди іноземних інвесторів, не чекаючи закінчення війни. Важливо пам’ятати, що туризм – це галузь, яка створює дуже багато робочих місць.

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Російське вторгнення вивело Україну на перші шпальти міжнародних видань, і це, з точки зору маркетингу, є чудовою рекламою для країни та окремих її міст. Крім того, великі іноземні інвестори вже зараз із великою зацікавленістю придивляються до відбудови України.

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Просування бренду Одеси

Що стосується Одеси, можна зі впевненістю сказати, що це місто постійно перебуває в центрі уваги іноземної преси, можливо, навіть більше, ніж Київ, зокрема через свою стратегічну роль морської столиці України та осередку мистецтв. Вже в розпал війни завдяки технічній допомозі Міністерства культури Італії історичний центр Одеси увійшов до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Назва міста вже більше століття є успішним міжнародним брендом, враховуючи те, що воно постійно використовується в різних сферах: у музиці (альбом Bee Gees 1969 року), літературі (роман Фредеріка Форсайта «Одеське досьє» 1972 року), кіно (фільм «Маленька Одеса» 1994 року), не кажучи про індустрію моди, дизайну та косметики. У Сполучених Штатах є принаймні 12 населених пунктів, назви яких присвячені цьому чорноморському місту (Одеса у штаті Техас є найбільшим із них), принаймні по одній Одесі є в Канаді та у Бразилії. Нарешті, багато жінок у світі носять ім'я, співзвучне із назвою цього прекрасного південноукраїнського міста, як от, наприклад, австралійська актриса Одеса Янг.

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Ці два невід'ємних елементи маркетингу – реклама та брендинг – безперечно, спрятимуть значному припливу туристів до «перлини Чорного моря» у післявоєнний час.

Однак Одеса поки що не готова належним чином використати цю перспективну тенденцію міжнародного туризму через досі притаманну їй економічну парадигму суто радянського типу.

Насправді туристична інфраструктура міста у комерційному сенсі працює лише у літній сезон. Пляжні клуби Одеси відкриваються на початку червня й припиняють свою роботу у перший тиждень вересня. Головні івенти міжнародного значення також відбуваються тут влітку. А з жовтня по травень життя у місті завмирає, і туроператори змушені відправляти персонал у «відпустку» до наступного літнього сезону.

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Місто пропонує приїжджім класичні послуги пляжного туризму: готелі, ресторани, пляжні клуби та дискотеки. Але, попри багату культурну спадщину Одеси, вона майже не пропонує відвідувачам цікавих культурних заходів восени, взимку та навесні. Великі європейські туристичні столиці, такі як Париж, Венеція чи Прага, туристи, як відомо, відвідують в усі пори року.

Тому для Одеси та й інших українських міст наразі дуже важливо навчитися організовувати цікаві культурні заходи навіть у «низький сезон», зокрема частіше оновлювати музейні та культурні пропозиції для іноземних туристів.

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Метою цих заходів має бути рівномірний розподіл туристичного потоку по місяцях року, аби українські туроператори могли активно працювати також і в «низький сезон». Крім того, міжнародна статистика показує, «культурний турист» витрачає всередньому вдвічі більше коштів у місті відпочинку, ніж турист пляжний. Але найбільш прибутковим сегментом є «конгресний туризм», тобто організація різноманітних конференцій представників окремих галузей промисловості та бізнесу, які за статистикою витрачають приблизно вчетверо більше, ніж поціновувачі пляжного відпочинку.

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Що радять експерти

Щоб допомогти їм належно відповісти на ці виклики, Мігель Мартін, нагороджений багатьма відзнаками наставник інвесторів-початківців з Іспанії, запропонував одеським туроператорам безкоштовні консультації щодо розробки інноваційних туристичних проектів. Він заявив, що готовий підтримувати українських підприємців, інноваторів та їхні стартапи, аби вони скоріше стали відомими у світі та змогли залучити міжнародні інвестиції. Будь-хто може зв'язатися з паном Мартіном через організаторів U-Nation Conference.

Особливо цікавим був виступ на заході Дена Крістіана з Торонто, керуючого директора Acceleration Team і засновника Travel Trends Podcast, який яскраво проілюстрував нові тренди в міжнародному туризмі.

«Подорож, у яку покликало захоплення». Люди подорожують відповідно до своїх особистих захоплень. Мета подорожі в такому разі полягає не в тому, аби оглянути певне місце, а в тому, щоб знайти щось, що відповідає вашим захопленням (це стосується, наприклад, подорожей поціновувачів йоги, кількість таких поїздок останнім часом зростає у геометричній прогресії).

«Нове натхнення». Інфлюенсери, які створюють моду чи нові тренди, наразі мають дуже значний вплив на розвиток туристичної галузі. Отже, конкурентоспроможний туристичний курорт повинен мати наразі власних творців контенту, які залучають ентузіастів того чи іншого роду діяльності (наприклад, організаторів танцювальних фестивалів, різноманітних марафонів).

«Розвиток окремих напрямків туризму». Останнім часом активно розвиваються окремі напрямки туризму: гастрономія (ознайомлення із культовими місцевими стравами або винами), оздоровлення, спорт. Багато туристів у наш час подорожують, щоб насолодитися косметичними або спа-процедурами. А багато хто полюбляє під час відпустки займатися такими видами спорту, як дайвінг, гольф або веслування.

«Наочна розповідь історій». Новим трендом у туризмі стало інсценування цікавих реальних історії: це може бути епізод із життя відомої людини (наприклад, історія Джорджа Клуні, який купує віллу на озері Комо), історія про фільм, знятий у певному місті, або відомий бестселер, написаний тут.

Головний урок, який одесити повинні взяти із виступів закордонних знавців туристичної індустрії, полягає в тому, що якщо певні туристичні об’єкти не адаптувати до сучасних тенденцій, туризм не довго квітнутиме тут. У такому випадку цікавість туристів до принад Одеси, породжена широким розголосом про російсько-українську війну, буде не надто тривалою, й досить скоро закордонні відвідувачі зроблять вибір на користь більш розвинених туристичних локацій.

Що стосується гастрономії, то Едуард Городецький, почесний консул Франції в Одесі та виробник вина, порадив учасникам конференції інвестувати в заходи з популяризації українського вина та місцевої кухні Одеси й прилеглої до неї Бессарабії. Багато людей у наш час подорожують саме для того, аби скуштувати нові для них вина та страви.

Що стосується сектору wellness/beauty, Одеса, як відомо, має поважну історичну спадщину використання для оздоровлення цілющих мінеральних вод і грязей, тут ще у ХІХ столітті працювали розкішні спа-центри. Цю традицію продовжили одеські санаторії радянської доби. Цей сектор туризму є досить цікавим для міжнародних інвесторів, здатних швидко модернізувати ще діючі оздоровчі заклади Одещини, які через брак фінансування перебувають у доволі занедбаному стані.

Але одних лише міжнародних заходів тут недостатньо. Потрібне також активне спияння з боку державної та місцевої адміністрацій. Наприклад, одеські музеї мають запровадити електронний продаж квитків і пропонувати відвідувачам послуги аудіогіда через смартфони, якщо вони справді хочуть мати більше іноземних відвідувачів. Крім того, як місто, привабливе для іноземних туристів, Одеса повинна мати поліцейських, які розмовляють англійською та іншими мовами. Іноземний турист, якого пограбували або ошукали в ресторані, надавши астрономічний рахунок, повинен мати можливість отримати копію поліцейського протоколу рідною мовою, аби потім отримати відшкодування за своєю страховкою.

Підсумовуючи сказане, щоб використати повною мірою шанс для потужного розвитку туризму, Україні необхідно здійснити революцію у підході до надання туристичних послуг, особливо в такому місті, як Одеса, яке поки що завмерло на рівні бюджетного пляжного туризму.

Але щоб робити революції, потрібні не тільки нові ідеї, а й нові голови.

У минулому Одеса відрізнялася присутістю значної кількості європейських підприємців, у місті в різні часи були мери італійського, французького, англійського, німецького та грецького походження. Тому призначення на керівні посади на важливих туристичних об'єктах міста та області досвідчених іноземних менеджів було б дуже розумним крокомі, який цілком відповідає історичним традиціям Одеси.