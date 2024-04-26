"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - повідомили в КМДА.

За даними адміністрації, евакуацію почали через те, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де керівник КДБ Білорусі фактично анонсував удар Росії по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

У Києві відбувається термінова евакуація двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. Одна з яких дитяча.

Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Коментар Кличка

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що з двох лікарень у яких оголошена евакуація, «швидкі» перевозять пацієнтів у інші медзаклади.

За словам Кличка, відбувається евакуація двох лікарень, одна з яких - дитяча, на вулиці Богатирській.

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«Медики діють злагоджено, «швидкі» вивозять пацієнтів в інші лікарні міста. Робимо все, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки на ці медзаклади, про яку заявив агресор», - наголосив Кличко.

Коментар СБУ

СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку Росії.

"Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози...Білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором", - зазначили у СБУ.