Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Яковця головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідний указ №246/2024 від 26 квітня оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Попереднім указом №245/2024 Зеленський звільнив Богдана Бондара з посади голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Згідно до указу №244/2024, Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.

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Що відомо про Олександра Яковця

За даними Міністерства оборони, бригадний генерал Олександр Яковець народився 21 вересня 1972 року в селі Олексіївка Жмеринського району Вінницької області. Закінчив Камʼянець-Подільське вище військово-інженерне командне училище (1993), Національну академію оборони (2005) та Національний університет оборони України (2019).

Службову карʼєру у Збройних Силах України розпочав 1 серпня 1989 року. Обіймав різноманітні командні та штабні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира інженерно-саперного батальйону, заступника командира з озброєння, начальника інженерної служби та інші.

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З 2020 до 2024 року був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

З березня 2024 року перебував на посаді командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

Нова посада Богдана Бондара

Водночас генерал-майор Богдан Бондар, який обіймав посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту, буде зарахований у розпорядження Міністра оборони України і виконуватиме обовʼязки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд.