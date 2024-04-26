Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 21-го Рамштайну, Контактної групи з питань оборони України, підкресливши роль міжнародних партнерів у збереженні демократичного світу та закликавши надати нашій країні далекобійні ракети, системи Patriot, боєприпаси та інше озброєння.

Очільник України виступив у форматі відеозв’язку, передає власний кореспондент Укрінформу.

Що сказав Зеленський учасникам «Рамштайн»

«Друзі, будь ласка, не забувайте, що саме ви вирішуєте. Йдеться не лише про постачання зброї, ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милості тих, хто вдається до жорстокого насильства», - зауважив Зеленський.

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Він підкреслив, що такі грабіжницькі режими, як російський, стрімко посилюють свій апетит до агресії. Якщо їм дати досягти успіху в одній частині світу, це створює проблеми в багатьох інших місцях, і агресія лише поширюватиметься.

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«Якби наша з вами солідарність не спрацювала, і якби ваша реакція на війну залишилася тільки на словах, світові довелося би мати справу з набагато могутнішою Росією»,- наголосив Президент України.

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Він зауважив, що багато людей у світі досі вірять, що російські ракети неможливо збити, що російська армія здатна зруйнувати чиюсь незалежність.

Багато хто принижувався би перед Путіним і навіть не намагався захистити свій суверенітет, якби не приклад України й тих, хто її підтримує.

Зеленський назвав три пріоритети у зброї для України

Президент України вкотре подякував іноземним партнерам за допомогу та звернувся із закликом забезпечити Україну найбільш потрібними й ефективними озброєннями зараз.

«По-перше, це далекобійна зброя. Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта», - наголосив Зеленський.

По-друге, за його словами, Україна потребує посилення повітряного щита.

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«Нам терміново потрібні комплекси Patriot та ракети до них – це те, що може і має рятувати життя прямо зараз», - підкреслив Президент України.

За його словами, Україні необхідно щонайменше сім додаткових систем Patriot, щоби захистити свої мирні міста: «Ви маєте ці системи, і вони дійсно можуть змінити ситуацію зараз – змінити її на краще». У цьому контексті він також підкреслив важливість прискорення переходу ВПС України на винищувачі F-16.

По-третє, Збройні сили України потребують артилерії, додав глава держави.

«Співвідношення артилерії нашої країни до російської армії - один до десяти - надихає Путіна воювати далі»,- зауважив Зеленський.

Він також закликав країни Контактної групи приділити максимальну увагу виробництву боєприпасів, зброї, систем радіоелектронної боротьби як на власних підприємствах, так і в рамках спільних проєктів з Україною.

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«Я пишаюся українськими воїнами. Кожен із вас знає силу та можливості наших воїнів. Вони знають, як перемагати, вони мають перемогти. Але українським захисникам потрібна ваша достатня і своєчасна підтримка – саме те, що вам було би потрібно для перемоги, якби ви були солдатами на цій війні», - підкреслив Президент України.