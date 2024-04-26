Директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) Мар’яна Томин повідомила, що наразі Україна має унікальну можливість розробити необхідні протоколи для питання відновлення та повернення культурних цінностей.

Про це вона наголосила під час обговорення в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Потреба адаптації законодавчої бази до реалій війни

Томин зробила акцент на законодавчій базі в частині повернення культурних цінностей. Зокрема на тому, що в частині повернення культурних цінностей має бути адаптовано все до реалій війни.

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"І з позиції Міжнародного права, в нас є унікальна можливість розробити ті протоколи, яких ще не існує, тому що зараз ми це все проживаємо в реальному часі"", - зауважила директорка.

Вона зазначила, що це дуже складні міжнародні питання. Претензії до нашого законодавства вони справедливі, але й питання до міжнародного, до дії міжнародних норм в таких ситуаціях також.

"Ми зіштовхнулися з двома речами: з непрацюючими міжнародними інституціями, по частині людського фактора, так само і по культурних цінностях. Тому наша відповідальність – розробити ті протоколи, які будуть нами спродуковані, які б відповідали нашим інтересам і відновленню справедливості», – наголосила Томин.