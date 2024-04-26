Уряд Норвегії надає до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 млн доларів) на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз уряду.

Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і допоміжні машини.

Норвегія виділила кошти на обслуговування танків, які передали Україні

«Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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В уряді нагадали, що всього за останні місяці Норвегія передала Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон від Збройних сил Норвегії.

Зазначається, що норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.

Більше по темі На 21-му "Рамштайні" анонсували виділення нового пакету допомоги Україні від США на мільярд дол Міністр оборони США оголосив, що його країна виділить ще один пакет військової допомоги Україні у якому будуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Торік скандинавська країна надала Україні військову підтримку на загальну суму в приблизно 10 мільярдів норвезьких крон.

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Норвегія виділить майже 6,4 млн дол. на допомогу Україні

У Норвегії розпочинають нову грантову програму та виділять майже $6,4 млн на зміцнення громадянського суспільства в Україні. В уряді Норвегії зазначили, що проєкт діятиме по 2027 рік включно.

“Громадянське суспільство відіграє в Україні центральну роль в об’єднанні країни та зміцненні стійкості проти російської загарбницької війни. Норвегія розпочинає нову грантову програму, на основі подання заявок, для підтримки роботи суспільства та виділяє на це 70 мільйонів норвезьких крон (6,37 млн доларів США - ред.)”, - йдеться в дописі.

Також зазначається, що в Україні є багато добре відомих організацій, зокрема, у сфері прав людини, демократії, боротьби з корупцією та гуманітарної допомоги.