Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой сказав, що якщо Україна програє у війні з Росією, то наступною метою Москви може стати Молдова.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв'ю Попшоя для The Washington Post.

Путін загрожує безпеці Молдови

"Ми розуміємо, що наше виживання як демократії залежить від виживання України", - сказав міністр закордонних справ Молдови.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України два роки тому 3 мільйони мешканців Молдови зіткнулися з безпрецедентною нестабільністю та тривогою.

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Путін загрожує безпеці Молдови, атакує її економіку та підриває її демократію, усі його зусилля спрямовані на заміну прозахідного керівництва новим урядом, купленим та оплаченим Кремлем, зазначає видання.

"Питання не в тому, чи хочуть росіяни вторгнутися, питання лише в тому, чи зможуть вони. Не дай Боже, щоб росіяни наважилися. Очевидно, наступною була б Молдова", — сказав урядовець.

Більше по темі На 21-му "Рамштайні" анонсували виділення нового пакету допомоги Україні від США на мільярд дол Міністр оборони США оголосив, що його країна виділить ще один пакет військової допомоги Україні у якому будуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Росія веде гібридну війну в Молдові

За словами посадовця, Кремль використовує усі доступні засоби впливу та втручання, щоб нав’язати свою волю. Так, Москва намагалася організувати державний переворот, навчала антиурядових "протестувальників", заповнила країну дезінформацією та спонсорувала проросійські опозиційні партії.

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"Росіяни використовують наш демократичний устрій проти нас. Вони намагаються встановити проросійський авторитарний режим, який імітував би російську модель правління, щоб вдарити ножем в спину Україні", - додав Попшой.

"Амбіції Путіна є імперськими, він їх не заперечує. Він хоче відновити СРСР. Якщо РФ не зупинити в Україні, тоді всі демократії опиняться у біді", — зазначив очільник МЗС Молдови.