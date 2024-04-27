Російські війська атакували об’єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Внаслідок нічних ударів пошкоджено чотири ТЕС Під ударом опинилися чотири теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджене обладнання. «За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств», - повідомили в ДТЕК.

На Дніпропетровщині пошкоджено енергооб’єкти Зранку над Дніпропетровщиною збили 13 ракет. Однак, є влучання. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. На місці ударів виникли пожежі. Advertisement «Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості», - повідомив керівник області Сергій Лисак. У Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.

У Львівській області є руйнування на об'єктах енергетики Війська агресора атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Більше по темі Укрзалізниця стала об'єктом масованих атак армії РФ: є загиблі та поранені Сьогодні внаслідок російських обстрілів пошкоджено три залізничні гілки у різних регіонах України. Є руйнування. На місці удару виникли пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. «Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться», - повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Advertisement На Прикарпатті ціллю росіян став об’єкт критичної інфраструктури Військові РФ атакували об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Ніхто не постраждав. «Ворог не полишає спроб залякати нас та зруйнувати критичну інфраструктуру», - зазначила очільниця Прикарпаття Світлана Онищук.

​​РФ завдала комбінованого удару по Україні У ніч на суботу російські війська завдали масованого удару ракетами різних типів. Усього армія РФ застосувала 34 ракети Сили ППО збили 21 з них.