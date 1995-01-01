Останні новини
Ракетні обстріли
На Харківщині через ворожу атаку ввели аварійні відключення
13 годин тому
Ракетні обстріли
Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. На підприємстві гасять вогонь
14 годин тому
War in Ukraine
Російські війська завдали по енергетиці України комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА
15 годин тому
Ракетні обстріли
Президент закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі України
17 годин тому
War in Ukraine
Ворог випустив дрони та ракети по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях
17 годин тому