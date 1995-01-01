Останні новини

Росіяни пошкодили енергооб'єкти у п'яти областях – Укренерго
Ракетні обстріли
Росіяни пошкодили енергооб'єкти у п'яти областях – Укренерго
На Харківщині через ворожу атаку ввели аварійні відключення
Київ Пост
13 годин тому
Ворог повністю знищив Трипільську ТЕС на Київщині
Ракетні обстріли
Ворог повністю знищив Трипільську ТЕС на Київщині
Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. На підприємстві гасять вогонь
Київ Пост
14 годин тому
Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів: все про атаку 11 квітня
War in Ukraine
Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів: все про атаку 11 квітня
Російські війська завдали по енергетиці України комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА
Київ Пост
15 годин тому
Зеленський закликав союзників посилити ППО України після нічного ракетного обстрілу
Ракетні обстріли
Зеленський закликав союзників посилити ППО України після нічного ракетного обстрілу
Президент закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі України
Київ Пост
17 годин тому
РФ завдала масованого удару по енергетиці України: є руйнування
War in Ukraine
РФ завдала масованого удару по енергетиці України: є руйнування
Ворог випустив дрони та ракети по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях
Київ Пост
17 годин тому