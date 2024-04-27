Опівночі російські війська вдарили по Харкову. 

Обстріляли Салтівський район міста. Випустили дві ракети С-300. 

Російські війська влучили по території психлікарні

Постраждала 53-річна жінка. 

Пошкоджений корпус одного з відділень. На момент атаки там було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. 

З потрощених приміщень людей перевели в інші корпуси. 

«На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

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Також пошкоджена недіюча будівля медзакладу, корпус харчоблока та котельня. 

На місці влучань утворилися величезні вирви.

Росіяни завдали комбінованого удару по Україні

Цієї ночі російські війська атакували об'єкти енергетики в трьох областях. 

Укрзалізниця стала об'єктом масованих атак армії РФ: є загиблі та поранені
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Сьогодні внаслідок російських обстрілів пошкоджено три залізничні гілки у різних регіонах України.

Під прицілом опинилися чотири ТЕС. 

У ДТЕК кажуть про серйозне пошкоджене обладнання.

На одному з об’єктів поранений начальник зміни. Енергетик отримав контузію. 

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