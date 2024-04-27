Опівночі російські війська вдарили по Харкову.

Обстріляли Салтівський район міста. Випустили дві ракети С-300.

Російські війська влучили по території психлікарні

Постраждала 53-річна жінка.

Пошкоджений корпус одного з відділень. На момент атаки там було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу.

З потрощених приміщень людей перевели в інші корпуси.

«На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Також пошкоджена недіюча будівля медзакладу, корпус харчоблока та котельня.