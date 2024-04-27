Опівночі російські війська вдарили по Харкову.
Обстріляли Салтівський район міста. Випустили дві ракети С-300.
Російські війська влучили по території психлікарні
Постраждала 53-річна жінка.
Пошкоджений корпус одного з відділень. На момент атаки там було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу.
З потрощених приміщень людей перевели в інші корпуси.
«На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Також пошкоджена недіюча будівля медзакладу, корпус харчоблока та котельня.
На місці влучань утворилися величезні вирви.
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Цієї ночі російські війська атакували об'єкти енергетики в трьох областях.
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