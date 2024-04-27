Оновлено 13:30 Голова Броварської районної адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння. «До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою», - повідомили в Офісі генпрокурора.

26 квітня у Броварах на Київщині автівка влетіла у людей на пішохідному переході. Advertisement За кермом був очільник місцевої районної адміністрації Володимир Майбоженко. У результаті аварії постраждало четверо людей. Серед них - дитина. Двоє постраждалих у тяжкому стані Потерпілі досі перебувають у лікарні інтенсивного лікування. «Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми», - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. У постраждалої дитини (дівчинки 2,5 років) та її мами - травми середнього ступеня тяжкості. «У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини», - уточнив Кравченко. Advertisement

ДТП у Броварах за участі голови РДА: попередньо, водій був напідпитку У поліції повідомили, що посадовець проігнорував червоний сигнал світлофора, внаслідок чого наїхав на пішоходів. Попередньо, водій був нетверезим. «Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле», - зазначили в поліції.