Оновлено 13:30
Голова Броварської районної адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння.
«До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою», - повідомили в Офісі генпрокурора.
26 квітня у Броварах на Київщині автівка влетіла у людей на пішохідному переході.
За кермом був очільник місцевої районної адміністрації Володимир Майбоженко.
У результаті аварії постраждало четверо людей. Серед них - дитина.
Двоє постраждалих у тяжкому стані
Потерпілі досі перебувають у лікарні інтенсивного лікування.
«Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми», - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
У постраждалої дитини (дівчинки 2,5 років) та її мами - травми середнього ступеня тяжкості.
«У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини», - уточнив Кравченко.
ДТП у Броварах за участі голови РДА: попередньо, водій був напідпитку
У поліції повідомили, що посадовець проігнорував червоний сигнал світлофора, внаслідок чого наїхав на пішоходів.
Попередньо, водій був нетверезим.
«Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле», - зазначили в поліції.
Очільник КОВА Руслан Кравченко пообіцяв, що після аварії керівника Броварської РДА Володимира Майбоженка звільнять з посади.
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