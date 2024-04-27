Українські військові вдарили по російській радіолокаційній системі «Подльот» вартістю понад 5 мільйонів доларів. 

Про таке повідомили в ГУР. 

Це була спільна операція групи розвідників «Гуси-9» разом з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс».  

Українські бійці успішно вдарили по РЛС «Подльот»

Українські військові вдарили по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

«Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам  С-300/С-400», - розповіли в ГУР. 

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РЛС «Подльот»: що відомо про комплекс

У розвідці зазначили, що радіолокаційна станція «Подльот» порівняно нова російська розробка. 

На озброєнні армії РФ вона стоїть з 2015 року. 

Вартість такої РЛС - понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

У ніч на п'ятницю спецназ ГУР спалив російський вертоліт Ка-32 у Москві

Напередодні Головне управління розвідки заявило про знищення гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.

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Аеродром «Остафьєво» належить російському міноборони та експлуатується разом з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури Газпрому.

У розвідці кажуть, що Росія використовувала знищений гвинтокрил для підтримки операцій російської окупаційної армії. 

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