Українські військові вдарили по російській радіолокаційній системі «Подльот» вартістю понад 5 мільйонів доларів.

Про таке повідомили в ГУР.

Це була спільна операція групи розвідників «Гуси-9» разом з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс».

Українські бійці успішно вдарили по РЛС «Подльот»

Українські військові вдарили по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

«Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400», - розповіли в ГУР.

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РЛС «Подльот»: що відомо про комплекс

У розвідці зазначили, що радіолокаційна станція «Подльот» порівняно нова російська розробка.

На озброєнні армії РФ вона стоїть з 2015 року.

Вартість такої РЛС - понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.