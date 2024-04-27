Українські військові вдарили по російській радіолокаційній системі «Подльот» вартістю понад 5 мільйонів доларів.
Про таке повідомили в ГУР.
Це була спільна операція групи розвідників «Гуси-9» разом з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс».
Українські бійці успішно вдарили по РЛС «Подльот»
Українські військові вдарили по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.
«Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400», - розповіли в ГУР.
РЛС «Подльот»: що відомо про комплекс
У розвідці зазначили, що радіолокаційна станція «Подльот» порівняно нова російська розробка.
На озброєнні армії РФ вона стоїть з 2015 року.
Вартість такої РЛС - понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.
У ніч на п'ятницю спецназ ГУР спалив російський вертоліт Ка-32 у Москві
Напередодні Головне управління розвідки заявило про знищення гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.
Судно Чорноморського флоту РФ "Коммуна" не зазнало значних пошкоджень
Аеродром «Остафьєво» належить російському міноборони та експлуатується разом з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури Газпрому.
У розвідці кажуть, що Росія використовувала знищений гвинтокрил для підтримки операцій російської окупаційної армії.
Коментарі (0)