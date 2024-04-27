Російські війська продовжують наступальні дії в районі Часового Яру на Донеччині.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Росіяни хочуть взяти Часів Яр в оперативне оточення

Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російська армія намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення. Противник атакує Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку, аби таким чином обійти Часів Яр.

Зазначається, що в районі Білої Гори армія РФ проводить перегрупування, накопичує боєприпаси та активно розміновує лінію фронту.

Advertisement

«Російські війська атакують Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку (на південний схід від Часів Яру), намагаючись обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення міста та захоплення інших населених пунктів», - йдеться у повідомленні ISW.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

Сили оборони продовжують стримувати противника на Новопавлівському напрямку, де ворог майже 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Advertisement

Тричі окупанти атакували наших військових на Оріхівському напрямку та намагалися вибити українські підрозділи із займаних позицій на Херсонщині.

Понад 30 ворожих штурмів бійці Збройних сил відбили на Лиманському, Куп'янському та Бахмутському напрямках.

«На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове», - звітують у штабі.

Росія прагне захопити Часів Яр до 9 травня

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російське керівництво наказало своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Британська розвідка писала, що в районі Часового Яру росіяни повторюють тактику Авдіївки - атакують з повітря та скидають багато авіабомб.