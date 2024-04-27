«Приходьте люди на вечір у Клюб». Легенда українського етнороку та мультиінструменталіст Олег Скрипка зіграє великий ювілейний концерт на честь свого 60-річчя.

Він відбудеться 25 травня в Stereo Plaza.

Олег Скрипка виступить у свій ювілей

Глядачів чекає двогодинна етнорок-програма, гурт ВВ в повному складі, оркестр НАОНІ з 60 музикантів, народний хор та танцювальні колективи, special secret guests та аукціон раритетного вінілу гурту.

Це буде симбіоз рок-музики та українського фольклору, майстерність найкращих музикантів України та драйвового вокалу й харизми Олега Скрипки.

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«Приходьте люууууде на вечір у Клюб! Згадаємо, помріємо і поспіваєм разом до безтями. Приходьмо всі з гарячим серцем і любов'ю до Вкраїни, бо будем ми збирати благодійний внесок на Перемогу з великою пошаною до наших Вояків. Там будуть і таємничні гості, соратники мої, що поруч йшли буремними шляхами, й величний НАОНІ Оркестра, з яким ми вже роками відстоюємо мистецький фронт, і безумовно Ти, мій головний герой моїх музичних опусів», - запрошує Олег Скрипка на свій ювілейний концерт.

Прозвучать улюблені одвічні хіти такі як «Весна», «День народження», «Танці», «Країна мрій».

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У сонг-ліст також увійде «У клубі рок» - перша україномовна рок-пісня, український блюз-вестерн «Катерина», барокова «Шалена зірка», японський в стилі хокку укра-рок «Чіо Чіо Сан».

Вперше в новому звучанні з НАОНІ будуть виконана казково-фантазійна пісня «Диво» та езотерично-містична, написана у стилі сатсанг з вчителем «Розмова з Махатмою».

Під час концерту проведуть аукціон раритетного вінілу гурту

Благодійний фонд Олега Скрипки «Країна Мрій» організує благодійний аукціон.

Головним лотом стане перший український вініл – раритетне ексклюзивне видання альбому гурту ВВ «Або Або», випущений наприкінці 1980-х на фірмі звукозапису Мелодія.

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На платівці - концерт ВВ у Франції на музичному фестивалі в місті Бельфор.

З усього накладу, якого вже давно немає в продажу, у власній колекції Олега Скрипки залишилось декілька примірників. Саме його і виставлять на аукціон.

Квитки вже можна придбати за посиланням: https://tinyurl.com/skrypka-stereo.

Вартість - від 800 грн.

Початок концерту о 19.00.