Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Кущевск» і два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Йдеться про Ільський та Слов’янський НПЗ. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. 

«Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому «Кущевск», а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії. «Бавовна» на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ», - сказали співрозмовники. 

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СБУ та Сили оборони атакували військовий аеродром в Росії

За даними ЗМІ, на летовищі розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Також безпілотниками вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Співрозмовники кажуть, що це - ключові технологічні об‘єкти заводів.

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

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Агента засудили до тюремного ув'язнення. Він шпигував за військовим і передавав ці дані розвідці РФ.

«СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста «бавовна» палає і буде палати», - зауважило поінформоване джерело.

Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку 

Вночі у соцмережах з’явились відео вибухів у Краснодарському краї. 

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Місцеві пабліки писали про удари по НПЗ. 

Про масову атаку дронів у своєму телеграм-каналі писав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. 

За його словами, дрони намагалися атакували НПЗ і об'єкти інфраструктури.

На ранок у російському Міноборони заявили начебто збили 66 безпілотників. 

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