Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Кущевск» і два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Йдеться про Ільський та Слов’янський НПЗ.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
«Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому «Кущевск», а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії. «Бавовна» на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ», - сказали співрозмовники.
СБУ та Сили оборони атакували військовий аеродром в Росії
За даними ЗМІ, на летовищі розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.
Також безпілотниками вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Співрозмовники кажуть, що це - ключові технологічні об‘єкти заводів.
Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.
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«СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста «бавовна» палає і буде палати», - зауважило поінформоване джерело.
Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку
Вночі у соцмережах з’явились відео вибухів у Краснодарському краї.
Місцеві пабліки писали про удари по НПЗ.
Про масову атаку дронів у своєму телеграм-каналі писав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За його словами, дрони намагалися атакували НПЗ і об'єкти інфраструктури.
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