Зранку російські війська вдарили по Миколаєву дронами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю готелю.

У ДСНС показали наслідки удару по Миколаєву

На місці атаки виникла пожежа. Її ліквідували. Про це повідомили в ДСНС.

В іншому готелі, що розташований поруч, повибивало вікна. Зачепило автомобілі.

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Крім того, пошкоджено об‘єкт інфраструктури.

За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих.

Вночі росіяни атакували Україну дронами

У ніч на неділю росіяни атакували Україну «шахедами».

Запустили чотири безпілотники з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Також вдарили зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області та п'ятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.