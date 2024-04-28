Зранку російські війська вдарили по Миколаєву дронами. 

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю готелю. 

У ДСНС показали наслідки удару по Миколаєву

На місці атаки виникла пожежа. Її ліквідували. Про це повідомили в ДСНС. 

В іншому готелі, що розташований поруч, повибивало вікна. Зачепило автомобілі. 

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Крім того, пошкоджено об‘єкт інфраструктури. 

За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих. 

Вночі росіяни атакували Україну дронами

У ніч на неділю росіяни атакували Україну «шахедами». 

Запустили чотири безпілотники з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.  

Також вдарили зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області та п'ятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.

Сили ППО збили усі чотири «шахеди» на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. 

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Один безпілотник невстановленого типу знищено на території Миколаївської області. 

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