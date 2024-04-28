Зранку російські війська вдарили по Миколаєву дронами.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю готелю.
У ДСНС показали наслідки удару по Миколаєву
На місці атаки виникла пожежа. Її ліквідували. Про це повідомили в ДСНС.
В іншому готелі, що розташований поруч, повибивало вікна. Зачепило автомобілі.
Крім того, пошкоджено об‘єкт інфраструктури.
За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих.
Вночі росіяни атакували Україну дронами
У ніч на неділю росіяни атакували Україну «шахедами».
Запустили чотири безпілотники з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Також вдарили зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області та п'ятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.
Сили ППО збили усі чотири «шахеди» на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.
Один безпілотник невстановленого типу знищено на території Миколаївської області.
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