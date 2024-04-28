У Німеччині жорстоко вбили двох українців.

Сталося це у суботу ввечері на території торгового центру в німецькому місті Мурнау. Чоловіків виявили з ножовими пораненнями.

Про це повідомили в південному відділенні поліції Верхньої Баварії.

У Німеччині зарізали двох українців

36-річний чоловік помер на місці.

Ще одного постраждалого - 23-річного хлопця - доправили до лікарні з тяжкими травмами. Однак, врятувати його не вдалося.

Загиблі - громадяни України, які мешкали у районі Гарміш-Партенкірхен.

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Правоохоронці знайшли й затримали підозрюваного.

У вбивстві українців підозрюють росіянина

Ним виявився 57-річний громадянин Росії, який проживав неподалік місця злочину.

«У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії», - розповіли в поліції.

Прокуратура просить суд взяти підозрюваного під варту.

Запобіжний захід йому обиратимуть у неділю. Перебіг подій та мотиви вбивства встановлюють.