У Німеччині жорстоко вбили двох українців.
Сталося це у суботу ввечері на території торгового центру в німецькому місті Мурнау. Чоловіків виявили з ножовими пораненнями.
Про це повідомили в південному відділенні поліції Верхньої Баварії.
У Німеччині зарізали двох українців
36-річний чоловік помер на місці.
Ще одного постраждалого - 23-річного хлопця - доправили до лікарні з тяжкими травмами. Однак, врятувати його не вдалося.
Загиблі - громадяни України, які мешкали у районі Гарміш-Партенкірхен.
Правоохоронці знайшли й затримали підозрюваного.
У вбивстві українців підозрюють росіянина
Ним виявився 57-річний громадянин Росії, який проживав неподалік місця злочину.
«У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії», - розповіли в поліції.
Прокуратура просить суд взяти підозрюваного під варту.
Запобіжний захід йому обиратимуть у неділю. Перебіг подій та мотиви вбивства встановлюють.
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