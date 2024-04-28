Анонімний телеграм-канал «Кремлевская табакерка» з посиланням на власні джерела пише, що внаслідок атаки на комплекси ППО у Криму загинуло 11 військових. Також повідомляється, що росіяни втратили системи протиповітряної оборони. Припускають, що удар завдали ракетами ATACMS. «За підтвердженою інформацією, на Тарханкуті ми втратили чотири установки ППО - три С-300 і одну С-400. Загинуло 11 військових, четверо поранені», - зазначає «Кремлевская табакерка». Advertisement

По системах ППО в Криму могли вдарити ATACMS Зранку російські пабліки писали про атаку ЗСУ по системах ППО на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Ракета начебто прилетіла по розташуванню підрозділу протиповітряної оборони. Офіційної інформації наразі немає. Більше по темі Дрони СБУ атакували два НПЗ у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ Також під ударом безпілотників опинився російський військовий аеродром. Також у соцмережах писали про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі.