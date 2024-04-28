Анонімний телеграм-канал «Кремлевская табакерка» з посиланням на власні джерела пише, що внаслідок атаки на комплекси ППО у Криму загинуло 11 військових.
Також повідомляється, що росіяни втратили системи протиповітряної оборони.
Припускають, що удар завдали ракетами ATACMS.
«За підтвердженою інформацією, на Тарханкуті ми втратили чотири установки ППО - три С-300 і одну С-400. Загинуло 11 військових, четверо поранені», - зазначає «Кремлевская табакерка».
По системах ППО в Криму могли вдарити ATACMS
Зранку російські пабліки писали про атаку ЗСУ по системах ППО на мисі Тарханкут в окупованому Криму.
Ракета начебто прилетіла по розташуванню підрозділу протиповітряної оборони.
Офіційної інформації наразі немає.
Дрони СБУ атакували два НПЗ у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ
Також у соцмережах писали про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі.
Міноборони РФ заявило про атаку дронів у чотирьох областях
Зранку у російському Міноборони поскаржилися на атаку безпілотників.
У відомстві традиційно відзвітували про всі збиті дрони.
Стверджують нібито вночі збили і перехопили 17 дронів - над Брянською, Курською, Бєлгородською та Калузькою областями.
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