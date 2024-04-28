Анонімний телеграм-канал «Кремлевская табакерка» з посиланням на власні джерела пише, що внаслідок атаки на комплекси ППО у Криму загинуло 11 військових.

Також повідомляється, що росіяни втратили системи протиповітряної оборони. 

Припускають, що удар завдали ракетами ATACMS. 

«За підтвердженою інформацією, на Тарханкуті ми втратили чотири установки ППО - три С-300 і одну С-400. Загинуло 11 військових, четверо поранені», - зазначає «Кремлевская табакерка». 

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По системах ППО в Криму могли вдарити ATACMS

Зранку російські пабліки писали про атаку ЗСУ по системах ППО на мисі Тарханкут в окупованому Криму.

Ракета начебто прилетіла по розташуванню підрозділу протиповітряної оборони.  

Офіційної інформації наразі немає. 

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Також під ударом безпілотників опинився російський військовий аеродром.

Також у соцмережах писали про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі. 

Міноборони РФ заявило про атаку дронів у чотирьох областях

Зранку у російському Міноборони поскаржилися на атаку безпілотників.

У відомстві традиційно відзвітували про всі збиті дрони. 

Стверджують нібито вночі збили і перехопили 17 дронів - над Брянською, Курською, Бєлгородською та Калузькою областями.

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