Сили оборони України зможуть стабілізувати лінію фронту протягом найближчих місяців та розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024-го або на початку 2025 року.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

При цьому фахівці не виключають, що російські війська можуть досягти тактичних здобутків протягом найближчих тижнів, доки Україна чекає на допомогу США.

Однак, росіяни навряд чи здолають українську оборону, - резюмують в ISW.

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«Україна, ймовірно, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці й, можливо, зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року», - йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що російські війська й надалі потерпають від поширених тактичних невдач.

Аналітики вважають, що українські військові можуть використовувати ці невдачі, поки російське військове командування намагається адаптуватися та внести зміни на тактичному рівні.

«Україна найближчими тижнями зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень, з якими вона зараз стикається, і найближчими місяцями вживатиме заходів, щоб вирішити виклики, пов’язані з живою силою. Росія продовжуватиме використовувати свої переваги, у той час, як українські можливості покращуватимуться», - йдеться у повідомленні.

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На думку фахівців, «добре забезпечені українські сили зможуть запобігти оперативному значному просуванню Росії під час її очікуваного наступу влітку».

«Російські сили намагатимуться використовувати свої певні переваги, щоб створити значну загрозу для України цього літа», - заявили в ISW.