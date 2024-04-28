Український гімнаст Ілля Ковтун здобув дві золоті медалі за день на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Спортсмен став першим у вправах на паралельних брусах та на перекладині.

Ковтун здобув дві золоті медалі на Євро-2024

Спочатку Ілля Ковтун виграв у вправах на паралельних брусах, пише Чемпіон.

Гімнаст показав найкращий результат за 8 років у цьому виді - отримав оцінку 15.633.

Ілля захистив звання чемпіона Європи зі спортивної гімнастики.

Потім спортсмен переміг у вправах на перекладині.

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У фіналі українець набрав 14.600 балів і повторив особистий рекорд у кар'єрі в цьому гімнастичному виді, встановлений у кваліфікації.

Уродженець Черкас вперше в кар'єрі став чемпіоном у вправах на перекладині на чемпіонаті Європи.

Загалом це його сьома медаль на Євро.

Євро-2024 зі спортивної гімнастики: здобутки України

Наразі в скарбничці української команди на цьому турнірі чотири нагороди.

Два «золота» в Іллі Ковтуна. «Срібло» в Олега Верняєва та «бронза» в опорному стрибку Назара Чепурного.

В останній день континентальної першості, 28 квітня, наша збірна побореться за нагороди в командних змаганнях.