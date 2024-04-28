У війні проти України Росія втратила близько 450 тисяч військових.

Йдеться про вбитих та поранених.

Про це заявив міністр у справах збройних сил при міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті, пише UK Defence Journal.

«За нашими оцінками, приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертували з початку конфлікту», - заявив Докерті.

Водночас ця цифра не включає вбитих найманців зі складу російських приватних військових компаній як, наприклад «вагнерівців». Їхня кількість невідома.

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Росія втратила понад 10 тисяч одиниць бронетехніки

Також у відомстві назвали орієнтовні втрати росіян в техніці.

За даними міністерства, від початку війни Росія втратила понад 10 тисяч одиниць броньованої техніки.

«Від початку конфлікту були знищені, залишені або захоплені Україною понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, в тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів», - зазначив міністр.

Втрати Росії у війні проти України

За даними українського Генштабу, Росія вже втратила понад 466 тисяч своїх солдатів.

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Лише за останню добу в армії РФ мінус 1096 військових.

Раніше британська розвідка повідомляла, що найбільше вбитих і поранених росіян було у лютому. Тоді російське військо щодня втрачало у середньому 983 солдати.

У березні російські втрати зменшилися. У відомстві пояснили це зниженням активності наступальних операцій армії РФ.