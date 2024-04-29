Українські снайпери зі складу Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили чотирьох окупантів на Донецькому напрямку в ніч із 28 на 29 квітня, повідомляє командування ССО на офіційній сторінці у Facebook.

Українські захисники успішно знищують окупантів в найгарячіших точках фронту.

"Під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го окремого полку СПП ім. Святослава Хороброго виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника", - сказано в повідомленні.

На відео видно виявлення та ліквідацію цілей.