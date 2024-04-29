Українські снайпери зі складу Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили чотирьох окупантів на Донецькому напрямку в ніч із 28 на 29 квітня, повідомляє командування ССО на офіційній сторінці у Facebook.
Українські захисники успішно знищують окупантів в найгарячіших точках фронту.
"Під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го окремого полку СПП ім. Святослава Хороброго виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника", - сказано в повідомленні.
На відео видно виявлення та ліквідацію цілей.
Російські війська не полишають спроб наступати на основних напрямках.
Нагадаємо, за останню добу відбулось 131 бойове зіткнення, окупанти здійснили більше 190 обстрілів населених пунктів
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