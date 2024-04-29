"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічним заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - пише ГУР.

Популярний месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заблокував низку українських ботів, які збирали дані для української розвідки. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Повідомляється втім, що всі дані українців, які ті надсилали туди - в безпеці.

Крім того, заблокований бот російського Легіону "Свобода России".

Представник прес-служби ГУР Андрій Юсов каже, що Telegram визначився зі своєю позицією у війні.

"Думаю, що це спонукатиме українців до активнішого реагування на загрози національній інформаційній безпеці", - пише Юсов.