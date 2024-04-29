Популярний месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заблокував низку українських ботів, які збирали дані для української розвідки. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. 

Російський Telegram блокує корисні для української оборони сервіси.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічним заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - пише ГУР. 

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Повідомляється втім, що всі дані українців, які ті надсилали туди - в безпеці. 

Крім того, заблокований бот російського Легіону "Свобода России". 

Представник прес-служби ГУР Андрій Юсов каже, що Telegram визначився зі своєю позицією у війні. 

"Думаю, що це спонукатиме українців до активнішого реагування на загрози національній інформаційній безпеці", - пише Юсов.

Нагадаємо, чотири дні тому засновник російської мережі Telegram Павло Дуров анонсував блокування акаунтів та ботів, які збирають інформацію для військових потреб. В Україні тим часом точиться дискусія про використання Telegram.

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