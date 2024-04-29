За останню добу на фронті відбулось 131 бойове зіткнення, в ході яких супротивник втратив більше 1300 солдатів і офіцерів, 6 танків та десятки артилерійських систем.

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України.

 

В іншому зведенні повідомляється, що супротивник, своєю чергою, здійснив за добу 1 ракетний обстріл, 82 авіанальоти та 108 обстрілів  населених пунктів з артилерії та РСЗВ. 

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Росія продовжує обстрілювати українські міста і села.

"Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - сказано в повідомленні.

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Російські війська за добу здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, - ОВА
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Всього було зафіксовано 41 вибух

При цьому, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. 

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Міністерства оборони Великої Британії, втрати Росії у війні з Україною сягнули 450 000 людей. 

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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