У школах  на окупованій території Луганської області на постійній основі відслідковуватимуть протестні до окупантів настрої підлітків. 

Про це повідомляє Луганська військова адміністрація. 

На постійній основі окупанти проводять моніторинги протестних настроїв учнів та вчителів.

"Загарбники посилюють усебічний тиск на школярів окупованої Луганщини. Днями навчальні заклади одержали документ від так званого "министерства образования и науки лнр" з рекомендаціями стосовно проведення виховної роботи зі старшокласниками на тему протидії ймовірній співпраці з українськими спецслужбами та "прозахідними організаціями". Тобто, посилять контроль за всіма напрямами. Тепер вже офіційно", - пише ОВА. 

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Але це не всі заходи контролю в окупованому регіоні.

З окупованих міст не випускають без довідки з військомату.

Зокрема, такий закритий режим було встановлено, за повідомленнями урядовців, у Рубіжному. 

Київ Пост
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