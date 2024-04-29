Російська армія за добу здійснила 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, в результаті чого постраждали кілька територіальних громад.

Про це повідомляє у Facebook Сумська ОВА.

Росія обстрілює українські населені пункти.

Як повідомляється, всього зафіксовано 41 вибух.

"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та артилерії (15 вибухів).Есманьська громада: здійснено артилерійський обстріл (12 вибухів)", - йдеться у повідомленні.