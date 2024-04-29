Російська армія за добу здійснила 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, в результаті чого постраждали кілька територіальних громад.
Про це повідомляє у Facebook Сумська ОВА.
Росія обстрілює українські населені пункти.
Як повідомляється, всього зафіксовано 41 вибух.
"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та артилерії (15 вибухів).Есманьська громада: здійснено артилерійський обстріл (12 вибухів)", - йдеться у повідомленні.
Російські війська не полишають спроб наступати на основних напрямках.
Нагадаємо, за останню добу відбулось 131 бойове зіткнення, окупанти здійснили більше 190 обстрілів населених пунктів
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