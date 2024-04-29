Латвія передала Україні як пожертвування високовольтний трансформатор з Ризької ГЕС, повідомляє місцеве видання Delfi

Повідомляється, що передачу здійснила компанія  Latvenergo. 

Як повідомляється, передано трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного мастила.

Росія атакує енергетичну інфраструктуру України.

Такі трансформатори є дуже цінними, оскільки виготовлення одного такого займає більше року. 

Advertisement

"З постачанням високовольтного трансформатора, мастила і компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе!", – заявив адміністративний директор Latvenergo Арніс Кургс.

Нагадаємо, раніше Kyiv Post публікував ексклюзивний репортаж із однієї з українських ТЕС, знищених російськими ракетними ударами. 

Російські війська за добу здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, - ОВА
Більше по темі

Російські війська за добу здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, - ОВА

Всього було зафіксовано 41 вибух

В результаті атак Україна втратила більшу частину теплової генерації.

Росія вночі 11 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Під час масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС. Президент України заявив, що в української ППО закінчились ракети для захисту цього критичного об’єкту інфраструктури.

Advertisement

 

 

 

 

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У березні на 20% збільшилась кількість жертв війни серед цивільних українців Ракетні обстріли
У березні на 20% збільшилась кількість жертв війни серед цивільних українців
Київ Пост
3 години тому
МЗС підтвердило, що українці, у вбивстві яких підозрюють росіянина, були військовослужбовцями War in Ukraine
МЗС підтвердило, що українці, у вбивстві яких підозрюють росіянина, були військовослужбовцями
Київ Пост
8 годин тому
Російські війська за добу здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, - ОВА War in Ukraine
Російські війська за добу здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумщини, - ОВА
Київ Пост
8 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній МЗС підтвердило, що українці, у вбивстві яких підозрюють росіянина, були військовослужбовцями
Далі » Хроніка війни в Україні. 29 квітня: “Все просто — Росія мусить вийти з України”