Латвія передала Україні як пожертвування високовольтний трансформатор з Ризької ГЕС, повідомляє місцеве видання Delfi.

Повідомляється, що передачу здійснила компанія Latvenergo.

Як повідомляється, передано трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного мастила.

Росія атакує енергетичну інфраструктуру України.

Такі трансформатори є дуже цінними, оскільки виготовлення одного такого займає більше року.

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"З постачанням високовольтного трансформатора, мастила і компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання і теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе!", – заявив адміністративний директор Latvenergo Арніс Кургс.

Нагадаємо, раніше Kyiv Post публікував ексклюзивний репортаж із однієї з українських ТЕС, знищених російськими ракетними ударами.

В результаті атак Україна втратила більшу частину теплової генерації.

Росія вночі 11 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Під час масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС. Президент України заявив, що в української ППО закінчились ракети для захисту цього критичного об’єкту інфраструктури.