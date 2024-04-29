Речник Європейського Союзу Пітер Стано повідомив, що в ЄС розуміють складні умови, в яких перебуває Україна з точки зору дотримання універсальних прав та свобод людини, та не вважає, що Україна може зловмисно порушувати цінності й принципи, які є важливими для дотримання власних міжнародних зобов’язань і для її відносин із ЄС.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

ЄС розуміє причини ускладнень із дотриманням універсальних прав в Україні

Саме так речник відповів на запитання журналістів, чи не вплине оголошення тимчасового обмеження прав та свобод людини в Україні, що пов’язано з обставинами війни, на шлях України до ЄС та на надання Україні макрофінансової допомоги, які обумовлені дотриманням демократичних норм і принципів.

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«Якщо ми маємо проблему, або потенційну проблему з нашими українськими партнерами – ми її обговорюємо. Ми не вважаємо, що українські партнери будуть робити якісь кроки з «недоброї волі». Ми повністю розуміємо важкі та складні умови, в яких вони діють. У нас немає причин вважати, що вони будуть здійснювати будь-які кроки з метою порушити власні міжнародні зобов’язання, ті питання, цінності й принципи, які є дуже важливими для ЄС і для відносин між Україною і ЄС», - зауважив Пітер Стано.

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Він утримався від коментарів стосовно відносин між Україною і Радою Європи, до якої Україна передала офіційне повідомлення про випадки тимчасового обмеження універсальних прав людини у зв’язку з війною, оскільки ця організація є окремою та відмінною від ЄС.

При цьому речник ЄС підтвердив, що повага до фундаментальних прав та свобод є надзвичайно важливою для ЄС, і її дотримання тісно пов’язане як з процесом входження України до ЄС, так і з наданням Україні макрофінансової підтримки. Європейська сторона проводить уважний моніторинг та регулярну оцінку дотримання таких принципів, запевнив Стано.

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Україна тимчасово відступає від деяких пунктів Конвенції з прав людини

Постійне представництво України при Раді Європи передало генеральному секретарю РЄ оновлену інформацію про відступ від зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у зв'язку з воєнним станом.

У регулярному звіті, підготовленому Міністерством юстиції, перелічені статті Конвенції, які Україні довелося порушити через агресивну війну РФ.

Зокрема, у звіті йдеться про кілька статей Конвенції, яка робить подібні відступи легальними на основі статті 15 – «Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації, під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації».

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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