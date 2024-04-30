Керівник Департаменту військової розвідки ЗС МО Чеченської Республіки Ічкерія, полковник Абдул Хакім ексклюзивно для Kyiv Post розповів про три сценарії розвитку подій у Чечні в разі смерті Рамзана Кадирова на тлі чуток про його невиліковну хворобу.
Кадиров не самостійна фігура політичної сцени Росії
За словами полковника Хакіма, Кадиров - не самостійний персонаж на російській політичній арені. Щоб у Чечні відбулись радикальні зміни, потрібна зміна всієї системи російської влади разом із Путіним.
“Якщо на зміну однієї маріонетки поставлять іншу, особливих змін очікувати не варто. Адже всім відоме правило, що від “зміни місць доданків сума не змінюється”, - каже Абдул Хакім.
Так, Кадиров дійсно сподівався побудувати династію в Чечні. Втім, на сьогодні його 18-річний старший син Ахмат не може очолити республіку.
Потенційні наступники Кадирова
Наступним потенційним лідером Чечні після смерті Кадирова є Магомед Даудов на прізвисько «Лорд» з оточення Кадирова, який давно чекає на свій “зоряний час”, - розповідає полковник Хакім.
Можливий також інший сценарій, за якого народ зітхне з полегшенням після свавілля Кадирова та його оточення.
“Призначають ставленика з Москви як у Дагестані, такого собі генерал-губернатора з російським корінням”, - каже Хакім, додаючи, що все одно пригноблення народу не закінчиться, “просто явне свавілля і злочини будуть оформлені в обгортку законності та правопорядку”.
Начальник військової розвідки розмірковує й про третього кандидата на наступника Рамзана Кадирова. За цим сценарієм, владу в свої руки бере Апти Алаудінов, нащадок “старих КДБ-шників”, який зробив кар'єру під час повномасштабної агресії РФ проти України.
“Добре знайомий російській публіці своїм умінням інтегруватися з російським народом. Грамотно висловлюється чисто російською мовою, на противагу неосвіченому Кадирову”, - додає він.
Якщо Апти Алаудінов все ж зійде на трон, то найімовірніше спробує розправитися з оточенням Кадирова, “розкуркулить” їх. Потім переформатує політичну систему Чечні, вибудувану Кадировим, звинувативши його в усіх злочинах проти народу та відвівши тим самим будь-які підозри від самого російського керівництва на чолі з Путіним.
Жоден із трьох сценаріїв не означає швидкі зміни в Чечні
Як пояснює Хакім, за будь-якого з трьох можливих сценаріїв у Чечні ситуація не зміниться, оскільки республіка все одно залишиться одним із регіонів Росії.
На запитання про ймовірні повстання та заворушення у Чечні полковник відповів, що це цілком можливо. Стихійні заворушення можуть відбуватися, оскільки люди, відчувши «вітер змін», інтуїтивно почнуть демонструвати непокору, почнеться саботаж влади: “адже дух свободи в нашому народі живий і живе донині!”
Однак Хакім впевнений, що організоване повстання у Чечні найближчим часом не прогнозується, оскільки там сьогодні немає лідерів, які б змогли підготувати й підняти народ.
“Росіяни, спрогнозувавши майбутнє в Чечні, зачистили всі осередки підпілля. І зроблено це було найпідлішим способом - руками “кадирівців”, які зробили винуватими не лише тих, хто був проти, а й їхніх рідних. Страждали цілі родини”, - каже він.
Ramzan Kadyrov responds to claims he's dead by doing tombstone presses 🇷🇺💪 pic.twitter.com/t44KoznOE0— James Porrazzo (@JamesPorrazzo) April 26, 2024
Смерть Кадирова буде радісною новиною для чеченців
Втім, смерть Рамзана Кадирова стане великою радістю для всього чеченського народу.
“Всі чеченці, і не тільки чеченці, втомилися від цього персонажа і його божевільних витівок і висловлювань в інтернеті. Тож емоції будуть у всіх вельми позитивними”.
Чеченський командир також розповів про плани щодо повернення додому. Втім, перш ніж це зробити, мають відбутися певні події. Робота над цим триває на повну, розповідає він.
“Ми відтворюємо збройні сили Ічкерії, які будуть здатні повністю деокупувати наші землі! Крім збройних сил необхідно відтворити всі інститути влади, які зможуть у найкоротші терміни взяти на себе управління країною”.
Окрім цього, дуже важлива майбутня модель розвитку суверенної Ічкерії. Її наріжним каменем має стати економічний добробут народу. Це дозволило би багатьом чеченцям, які проживають в інших країнах, повернутися і працювати на благо своєї батьківщини.
Хвороба Кадирова - що відомо
У Кадирова невиліковна хвороба - некроз підшлункової залози. Такий діагноз Кадирову поставили ще в січні 2019 року, втім, саме останнім часом хвороба лідера Чечні стала помітною. Ніхто вже не сумнівається в тому, що шансів на одужання у Кадирова немає.
Минулого тижня “Новая газета.Европа” писала про те, що з весни 2022 року здоров'я Кадирова стало різко погіршуватися, і сьогодні вже неможливо приховати те, як змінилась його поведінка, хоча його оточення офіційно заперечує факт захворювання.
The Chechen "Strongman" dictator Kadyrov, betrayed by his own ridiculous propaganda.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 23, 2024
Are his own propagandists intentionally trying to make him look like a fool? pic.twitter.com/oaP6gLdDGA
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