Керівник Департаменту військової розвідки ЗС МО Чеченської Республіки Ічкерія, полковник Абдул Хакім ексклюзивно для Kyiv Post розповів про три сценарії розвитку подій у Чечні в разі смерті Рамзана Кадирова на тлі чуток про його невиліковну хворобу.

Кадиров не самостійна фігура політичної сцени Росії

За словами полковника Хакіма, Кадиров - не самостійний персонаж на російській політичній арені. Щоб у Чечні відбулись радикальні зміни, потрібна зміна всієї системи російської влади разом із Путіним.

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“Якщо на зміну однієї маріонетки поставлять іншу, особливих змін очікувати не варто. Адже всім відоме правило, що від “зміни місць доданків сума не змінюється”, - каже Абдул Хакім.

Так, Кадиров дійсно сподівався побудувати династію в Чечні. Втім, на сьогодні його 18-річний старший син Ахмат не може очолити республіку.

Потенційні наступники Кадирова

Наступним потенційним лідером Чечні після смерті Кадирова є Магомед Даудов на прізвисько «Лорд» з оточення Кадирова, який давно чекає на свій “зоряний час”, - розповідає полковник Хакім.

Можливий також інший сценарій, за якого народ зітхне з полегшенням після свавілля Кадирова та його оточення.

“Призначають ставленика з Москви як у Дагестані, такого собі генерал-губернатора з російським корінням”, - каже Хакім, додаючи, що все одно пригноблення народу не закінчиться, “просто явне свавілля і злочини будуть оформлені в обгортку законності та правопорядку”.

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Начальник військової розвідки розмірковує й про третього кандидата на наступника Рамзана Кадирова. За цим сценарієм, владу в свої руки бере Апти Алаудінов, нащадок “старих КДБ-шників”, який зробив кар'єру під час повномасштабної агресії РФ проти України.